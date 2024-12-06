Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию в Одесской области.

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Одессита подозревают в изнасиловании 2 девочек

О том, что неизвестный мужчина совершил противоправные действия в отношении 11-летней девочки, сообщила ее мать. Полицейские установили, что к преступлению причастен 34-летний одессит. Жертвой стала еще одна девочка, – 13-ти лет.

По данным следствия, мужчина познакомился с детьми в сети. Сводил девочек на прогулку, в кафе, покатал на авто, пригласил домой и изнасиловал.

По месту жительства подозреваемого уже провели обыски. Изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. Кроме того, назначили ряд экспертиз.

Следователь Людмила Руда рассказала, что при наличии достаточных доказательств одесситу сообщили о подозрении по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса. Речь идет об изнасиловании, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения, – содержание под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

Полицейские призывают родителей учить детей правилам, что уберегут их от беды. Подчеркивают, объясняйте нельзя ходить на встречи с незнакомцами, садиться в чужие авто. Если поступают такие предложения, они должны сразу сообщить родителям. Контролируйте место пребывания ваших детей, ведь прежде всего речь идет об их безопасности.

