О задержании Кутафина сообщили вечером 20 июля. После злоумышленника отвезли в отделение полиции.

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Правоохранители нашли мужчину, когда он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой.

Теперь, кроме наказания за кражу, мужчину будут судить за побег из-под стражи. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.



Сейчас злоумышленника, сбежавшего из СИЗО задержали / Фото Нацполиции Одесской области

По данным телеграм-канала "Одесса Сейчас", ранее Кутафин получил срок за повторную попытку украсть кабель на Одесском авиазаводе.

Сейчас продолжаются следственные действия касательно его побега и задержания.

Что было раньше

20 июля из СИЗО в Одессе сбежал преступник Сергей Кутафин.

Его осудили за кражу и попытку совершить преступление, но какое именно – не уточнили.

Ему могло грозить до 5 лет тюрьмы.

Местные телеграм-каналы сообщают, что злоумышленник сбежал во время прогулки.

В тот же день полиция объявила его в розыск.

Обратите внимание! Недавно под Кривым Рогом 21-летний мужчина убил медбрата и сбежал. Случилось это в Гейковской психбольнице. Злоумышленник скрылся с места преступления, но за 2 суток правоохранители его задержали.