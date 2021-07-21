Побег из СИЗО в Одессе: полиция задержала злоумышленника – фото

21 июля 2021 , 13:27
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Источник:

Нацполиция Одесской области

В Малиновском районе Одессы нашли и задержали Сергея Кутафина. Он накануне сбежал из СИЗО. Ранее злоумышленника осудили за кражу, однако сейчас ему светит еще одна статья.

О задержании Кутафина сообщили вечером 20 июля. После злоумышленника отвезли в отделение полиции.

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Еще одна статья

Правоохранители нашли мужчину, когда он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой.

Теперь, кроме наказания за кражу, мужчину будут судить за побег из-под стражи. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.


Сейчас злоумышленника, сбежавшего из СИЗО задержали / Фото Нацполиции Одесской области

По данным телеграм-канала "Одесса Сейчас", ранее Кутафин получил срок за повторную попытку украсть кабель на Одесском авиазаводе.

Сейчас продолжаются следственные действия касательно его побега и задержания.

Что было раньше

  • 20 июля из СИЗО в Одессе сбежал преступник Сергей Кутафин.
  • Его осудили за кражу и попытку совершить преступление, но какое именно – не уточнили.
  • Ему могло грозить до 5 лет тюрьмы.
  • Местные телеграм-каналы сообщают, что злоумышленник сбежал во время прогулки.
  • В тот же день полиция объявила его в розыск.
Обратите внимание! Недавно под Кривым Рогом 21-летний мужчина убил медбрата и сбежал. Случилось это в Гейковской психбольнице. Злоумышленник скрылся с места преступления, но за 2 суток правоохранители его задержали.
Автор: Олег Терещенко