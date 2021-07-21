Побег из СИЗО в Одессе: полиция задержала злоумышленника – фото
Источник:Нацполиция Одесской области
В Малиновском районе Одессы нашли и задержали Сергея Кутафина. Он накануне сбежал из СИЗО. Ранее злоумышленника осудили за кражу, однако сейчас ему светит еще одна статья.
О задержании Кутафина сообщили вечером 20 июля. После злоумышленника отвезли в отделение полиции.
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Еще одна статья
Правоохранители нашли мужчину, когда он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой.
Теперь, кроме наказания за кражу, мужчину будут судить за побег из-под стражи. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Сейчас злоумышленника, сбежавшего из СИЗО задержали / Фото Нацполиции Одесской области
По данным телеграм-канала "Одесса Сейчас", ранее Кутафин получил срок за повторную попытку украсть кабель на Одесском авиазаводе.
Сейчас продолжаются следственные действия касательно его побега и задержания.
Что было раньше
- 20 июля из СИЗО в Одессе сбежал преступник Сергей Кутафин.
- Его осудили за кражу и попытку совершить преступление, но какое именно – не уточнили.
- Ему могло грозить до 5 лет тюрьмы.
- Местные телеграм-каналы сообщают, что злоумышленник сбежал во время прогулки.
- В тот же день полиция объявила его в розыск.