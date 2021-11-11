К счастью, во время пожара никто не пострадал. Общежитие подчиняется Государственному университету интеллектуальных технологий и связи. Здание загорелось 10 ноября.
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Детали пожара
Общежитие загорелось около 15:30. Пожар возник в жилой комнате на 7-м этаже 9-этажного здания.
Пожар в Одесском общежитии / Фото ГСЧС
Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 37 человек, одного из них – по автолестнице.
Самым трудным оказалось спасти беременную женщину, которая побоялась спуститься с 9 этажа по автолестнице.
Самым трудным было эвакуировать беременную женщину / Фото ГСЧС
Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке. Пожар потушили в 16:15. Общая площадь огня составила 30 квадратных метров. ГСЧС привлекла 14 единиц техники и 48 спасателей.
Огонь тушили 48 спасателей / Фото ГСЧС