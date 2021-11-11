В Одессе загорелось общежитие: спасатели эвакуировали 37 человек, среди них – беременная женщина

На улице Новосельского в Одессе возник пожар в комнате 9-этажного общежития. Сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания 37 человек. Самым трудным было спасти беременную женщину.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Общежитие подчиняется Государственному университету интеллектуальных технологий и связи. Здание загорелось 10 ноября.

К теме В Одессе загорелось общежитие: работают 8 пожарных авто – видео пожара

Детали пожара

Общежитие загорелось около 15:30. Пожар возник в жилой комнате на 7-м этаже 9-этажного здания.



Пожар в Одесском общежитии / Фото ГСЧС

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 37 человек, одного из них – по автолестнице.

Самым трудным оказалось спасти беременную женщину, которая побоялась спуститься с 9 этажа по автолестнице.



Самым трудным было эвакуировать беременную женщину / Фото ГСЧС

Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке. Пожар потушили в 16:15. Общая площадь огня составила 30 квадратных метров. ГСЧС привлекла 14 единиц техники и 48 спасателей.



Огонь тушили 48 спасателей / Фото ГСЧС