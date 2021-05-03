В центре Одессы вспыхнул масштабный пожар. Загорелось здание на улице Ланжероновской. Там расположен ресторан "Счастье" и отель "Пале-Рояль".

Огонь быстро распространился с летней террасы ресторана. На место прибыли пожарные, людей эвакуировали с верхних этажей здания.

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По данным ГСЧС, пламя распространилось на площади в около 100 квадратных метров помещения ресторана. 2 работников заведения получили незначительное отравление дымом.

Кроме этого, спасателям пришлось эвакуировать по меньшей мере 6 человек из соседнего дома. По состоянию на 20:10 огонь удалось локализовать.

Масштабный пожар на улице Ланжероновской в Одессе: смотрите видео

В Одессе загорелся ресторан: смотрите видео

Пожар в центре Одессы: смотрите видео

Другие подробности о пожаре

Повар ресторана "Счастье" рассказал изданию 048.ua, что пожар вспыхнул не на кухне. По его словам, могла загореться старая проводка.

Обратите внимание! Прибывший на место заместитель городского головы Михаил Кучук подтвердил эту информацию.

Администратор гостиницы "Пале-Рояль" сообщила, что пострадавших нет. Сейчас решают, куда переселить гостей заведения. Из 19 номеров занятыми там были 14.



Пожар в ресторане "Счастье" в Одессе / Фото "Думская"