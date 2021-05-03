В Одессе загорелся ресторан, пламя перекинулось на гостиницу: фото, видео
В центре Одессы вспыхнул масштабный пожар. Загорелось здание на улице Ланжероновской. Там расположен ресторан "Счастье" и отель "Пале-Рояль".
Источник:"Думская"
Огонь быстро распространился с летней террасы ресторана. На место прибыли пожарные, людей эвакуировали с верхних этажей здания.
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По данным ГСЧС, пламя распространилось на площади в около 100 квадратных метров помещения ресторана. 2 работников заведения получили незначительное отравление дымом.
Кроме этого, спасателям пришлось эвакуировать по меньшей мере 6 человек из соседнего дома. По состоянию на 20:10 огонь удалось локализовать.
Масштабный пожар на улице Ланжероновской в Одессе: смотрите видео
В Одессе загорелся ресторан: смотрите видео
Пожар в центре Одессы: смотрите видео
Другие подробности о пожаре
Повар ресторана "Счастье" рассказал изданию 048.ua, что пожар вспыхнул не на кухне. По его словам, могла загореться старая проводка.
Администратор гостиницы "Пале-Рояль" сообщила, что пострадавших нет. Сейчас решают, куда переселить гостей заведения. Из 19 номеров занятыми там были 14.
Пожар в ресторане "Счастье" в Одессе / Фото "Думская"
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