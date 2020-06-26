Одесский пляж "Дельфин" закрыли для посетителей. Все из-за затонувшего танкера "Делфи", который и дальше лежит у побережья Одессы.

Закрыть пляж решили из-за того, что из танкера продолжается утечка нефтепродуктов. Из-за этого вода вокруг него загрязнена. В том числе и на пляже "Дельфин". Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

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Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решили закрыть пляж "Дельфин" и ограничить к нему доступ. Когда его откроют – неизвестно. Запрет пока не имеет конечной даты.

Авария танкера "Делфи": главное