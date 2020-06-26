В Одессе закрыли доступ к пляжу "Дельфин" из затонувшему танкеру "Делфи"
Одесский пляж "Дельфин" закрыли для посетителей. Все из-за затонувшего танкера "Делфи", который и дальше лежит у побережья Одессы.
Закрыть пляж решили из-за того, что из танкера продолжается утечка нефтепродуктов. Из-за этого вода вокруг него загрязнена. В том числе и на пляже "Дельфин". Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.
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Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решили закрыть пляж "Дельфин" и ограничить к нему доступ. Когда его откроют – неизвестно. Запрет пока не имеет конечной даты.
Авария танкера "Делфи": главное
- 21 ноября 2019 года из-за мощного ветра в Черном море у берегов Одессы сорвало с якоря танкер "Делфи" под флагом Молдовы. В то время в море был шторм. Утром 22 ноября в километре от берегов Одессы, в районе пляжа "Дельфин", судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера был вправе самостоятельно забрать его с места аварии. Однако он этого не сделал. Впоследствии дату перенесли на 25 июня. В третий раз ее изменили на 20 июля.
- 22 июня в танкере произошла очередная утечка топлива, что повлекло загрязнение воды.