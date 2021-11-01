Правоохранители об этом сообщили примерно в 5 часов вечера. В этот момент там уже проводили проверку помещений.

Ранее Требовали 5 миллионов долларов: "заминировали" торговый центр в Днепре

Какие ТРЦ заминировали

В каждый из этих торговых центров направили специалистов. В частности, туда прибыли следователи, спасатели, взрывотехники и кинологи.

По состоянию на 18:30 о завершении проверки не сообщали. Полиция не назвала названия заминированных ТРЦ. Однако в телеграм-канале "Одесса как она есть" написали, что в этом списке:

"Сады победы";

"Пятый Элемент";

"Ривьера";

"Атриум";

"Сити Центр".

На видео, которое обнародовали очевидцы, заметны пробки на паркинге одного из торговых центров. Там рассказали, что осложнился выезд из "Садов победы" сразу после того, как объявили эвакуацию.

Пробки при выезде из паркинга "Садов победы": смотрите видео

Какое наказание за такое возможно

Если взрывчатку во время проверки не найдут, это дело будут расследовать по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан.

Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 8 лет заключения. Тем не менее, следует отметить, если такие сообщения приходят на электронный ящик, найти виновного значительно труднее.

Похожее событие недавно

17 октября сообщили об угрозе взрыва в 4 торговых центрах Харькова. Анонимное письмо о заминировании прислали на электронный ящик полиции.

Специалисты начали обследовать не только помещения, но и прилегающие территории ТРЦ. Проверка длилась довольно долго, однако никакой взрывчатки не нашли.