Этот транспорт для прививок можно встретить на конечных остановках. Однако пока не сообщили, каких именно.

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Вагон уже обустраивают

Об этом сообщили на заседании противоэпидемического штаба мэрии Одессы. Оно прошло 1 ноября. Чиновники отметили, что Одесский электротранс уже предоставил необходимый трамвайный вагон. Пока занимаются его переоборудованием.

Такой пункт будет работать на колесах на конечных остановках, поскольку так он не будет мешать движению других вагонов. Следует отметить, что в выходные 30 и 31 октября в городе ездил автобус вакцинации. Однако его посетили только 86 человек.

Какова была ситуация с вакцинацией в октябре

Всего в городе за выходные вакцинировались около 14 тысяч человек. А в течение октября это сделали 208,5 тыс. одесситов. Этот показатель был вдвое больше, чем в сентябре.

Сколько украинцев уже вакцинировали

2 ноября сообщили, что в общей сложности вакцину от коронавируса укололи почти 10,5 миллиона жителей Украины.

Какие вакцины использовали:

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 356 359;

Coronavac – 3 134 051;

AstraZeneca – 1 353 333;

Moderna – 1 102 042;

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Разные виды вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала