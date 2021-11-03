О запуске сообщили в Одесгорэлектротрансе. Обновление общественного транспорта города произошло еще 1 ноября.

Заметьте Ученический электронный билет: в киевском метро рассказали новые правила

Где продают эти проездные

Купить электронные проездные для троллейбусов и трамваев Одессы можно в приложении Transpod. Эта функция там появилась после последнего обновления.

Виртуальные проездные стоят, как и бумажные – 350 гривен. Каждый абонемент на проезд будет действовать до конца месяца, когда его приобрели.

Для удобства разработчики разместили на билете анимационные часы в формате таймера. Они в режиме онлайн показывают, сколько времени остается до завершения годности проездного документа,

– добавили в Одесгорэлектротрансе.





Новые электронные проездные абонементы / Фото Одесгорэлектротранс

Похожее обновление в другом городе

14 июля сообщили, что во всех видах общественного транспорта Киева перестали продавать бумажные билеты. Теперь в столице можно ехать только с помощью электронных билетов.

Это решение приняли не только для того, чтобы было легче отслеживать пассажиропоток. В КГГА отметили, что это сделает поездки более удобными и приведет к улучшению работы трамваев, троллейбусов и автобусов.