О запуске сообщили в Одесгорэлектротрансе. Обновление общественного транспорта города произошло еще 1 ноября.
Заметьте Ученический электронный билет: в киевском метро рассказали новые правила
Где продают эти проездные
Купить электронные проездные для троллейбусов и трамваев Одессы можно в приложении Transpod. Эта функция там появилась после последнего обновления.
Виртуальные проездные стоят, как и бумажные – 350 гривен. Каждый абонемент на проезд будет действовать до конца месяца, когда его приобрели.
Для удобства разработчики разместили на билете анимационные часы в формате таймера. Они в режиме онлайн показывают, сколько времени остается до завершения годности проездного документа,
– добавили в Одесгорэлектротрансе.
Новые электронные проездные абонементы / Фото Одесгорэлектротранс
Похожее обновление в другом городе
14 июля сообщили, что во всех видах общественного транспорта Киева перестали продавать бумажные билеты. Теперь в столице можно ехать только с помощью электронных билетов.
Это решение приняли не только для того, чтобы было легче отслеживать пассажиропоток. В КГГА отметили, что это сделает поездки более удобными и приведет к улучшению работы трамваев, троллейбусов и автобусов.