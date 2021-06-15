Об этом происшествии сообщили утром 15 июня. Погибшему было примерно 19 лет (родился в 2002 году – 24 канал).
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- Правоохранители сообщили, что подозреваемого в убийстве уже задержали.
- Им оказался 28-летний мужчина.
- Сначала в сети обнародовали фото, на которых видно тело молодого парня в крови.
- Он лежал на тротуаре с обнаженным торсом.
- Авторы сообщения отметили, что юноша пытался украсть бампер из автомобиля.
- Однако это увидел хозяин авто, поэтому выстрелил в него.
- Парень получил ранение в область подмышки.
- Однако в полиции детали трагедии пока не разглашают.