В Одессе застрелили молодого парня: пытался украсть бампер

15 июня 2021 , 13:02
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Источник:

"7 телеканал"

В Малиновском районе Одессы случилась стрельба, в ходе которой убили молодого парня. СМИ пишут, что в него стреляли из-за попытки кражи бампера с автомобиля.

Об этом происшествии сообщили утром 15 июня. Погибшему было примерно 19 лет (родился в 2002 году – 24 канал).

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Больше об этом событии

  • Правоохранители сообщили, что подозреваемого в убийстве уже задержали.
  • Им оказался 28-летний мужчина.
  • Сначала в сети обнародовали фото, на которых видно тело молодого парня в крови.
  • Он лежал на тротуаре с обнаженным торсом.
  • Авторы сообщения отметили, что юноша пытался украсть бампер из автомобиля.
  • Однако это увидел хозяин авто, поэтому выстрелил в него.
  • Парень получил ранение в область подмышки.
  • Однако в полиции детали трагедии пока не разглашают.
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Автор: Олександр Марчак