Тихонько вывезла и уехала: в Одессе похитили электросамокат из ЦПАУ – видео

В Одессе из одного из центров предоставления административных услуг похитили электросамокат. На нем туда приехала одна из посетительниц учреждения. На видео похищения видно, что это сделала женщина. Она медленно вывезла средство передвижения из помещения.

Инцидент произошел 6 июля в ЦПАУ на улице Косовская, 2д. На следующий день в сети опубликовали видео этого преступления.

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Медленно вывезла и уехала

К охранникам Муниципальной стражи обратилась владелица самоката. Она сказала, что она на некоторое время отвернулась, а потом транспорта уже не было.

Момент похищения сняли камеры видеонаблюдения учреждения. На этих кадрах видно, что это сделала женщина в черной одежде.

Она медленно вывезла задом самокат из помещения. Потом стала на него и начала ехать в неизвестном направлении.

Вероятно, злоумышленница очень спешила скрыться с места преступления. Об этом свидетельствует то, что она не разбиралась, как завести самокат, чтобы не отталкиваться ногой.

По инциденту обратились в полицию. Правоохранители приехали и нашли подозреваемую по горячим следам. Открыли ли уголовное производство по этому случаю – неизвестно.

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