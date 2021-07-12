В разгар семейной ссоры: женщина застрелила своего мужа мужа в Одессе – фото

В Одессе в районе улицы Агрономической женщина убила своего мужа. Злоумышленница утверждает, что погибший сам навел на нее ружье. Но она выхватила оружие и случайно выстрелила.

Правонарушительница отмечает, что ее муж в это время был пьян. Инцидент произошел 12 июля в частном доме.

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Нажала на курок во время борьбы

По словам злоумышленницы, пострадавший злоупотреблял алкоголем. Когда же снова пришел домой пьяным, у них возникла ссора.

В разгар конфликта мужчина взял ружье и направил в сторону женщины. Та и не выдержала и выхватила оружие. Впоследствии случайно нажала на курок и застрелила своего мужа.

От ранения в грудь он скончался на месте.



Между мужчиной и женщиной возник спор / Фото Нацполиции Одесской области

Убийство по неосторожности

В настоящее время полиция решает, какую меру пресечения избрать подозреваемой. Ее подозревают в убийстве по неосторожности.



Случайно убила мужа из ружья: идет следствие / Фото Нацполиции Одесской

Согласно закону, если вину женщины доведут, ей грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Продолжается досудебное следствие.

Во время конфликта женщина застрелила мужа: смотрите видео с места происшествия