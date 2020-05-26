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В Одессе женщину оштрафовали за ночные прогулки без документов: сколько заплатит

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В Одессе женщина гуляла ночью без документов: какой штраф
В Одесі на 17 тисяч оштрафували жінку за нічні прогулянки без документів / yurist.kharkov.ua

Приморский районный суд Одессы оштрафовал женщину, которая гуляла по улице ночью и не имела при себе документов. Ее обязали уплатить 17 тысяч гривен.

Суд розглянув матеріали про порушення жінкою 1992 року народження правил карантину, повідомляє Судова влада.

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Відповідно до них 29 квітня, о 00:30 жінка була у громадському місці й не мала документів, які б засвідчили її особу. Тому порушила чинне законодавство.

Суд виніс рішення визнати жінку винною та зобов’язав її сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Зверніть увагу! Раніше уряд продовжив загальнонаціональний карантин до 22 червня з певними послабленнями з 22 травня.

Нагадаємо, Рада доповнила Кодекс про адміністративні правопорушення положенням, яке передбачає відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Штрафы Новости Одессы Карантин в Украине 2020
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