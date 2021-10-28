В Одессе в жестком ДТП пострадали двое детей: фото с места

Серьезное столкновение двух легковушек произошло днем, 28 октября, в Киевском районе Одессы. Водитель Hyundai врезался в Mazda, в результате чего пострадали маленькие пассажиры "корейца".

На месте происшествия работали медики скорой, патрульные и полицейские из следственно-оперативной группы. По факту аварии с потерпевшими правоохранители должны открыть уголовное производство.

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Как именно квалифицируют инцидент следователи, пока неизвестно. Это зависит от степени травм пострадавших.

Что известно о серьезной аварии в Одессе



Столкновение было достаточно сильным / Фото патрульной полиции Одесской области

По предварительным данным, водитель Hyundai, двигался по улице Костанди и решил пойти на обгон на перекрестке.

Когда автомобиль разгонялся и вынырнул из-за других машин, на перекрестке поворачивала на улицу Mazda.

В результате столкновения обе машины получили значительные повреждения.

Кроме того, пострадали дети, которые находились в Hyundai.

Врачи госпитализировали несовершеннолетних в больницу. Какие именно травмы получили дети, неизвестно.

Следователи пытаются установить все обстоятельства инцидента.