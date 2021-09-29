Правоохранителям удалось задержать мужчину на месте происшествия. Злоумышленник домогался девушки 27 сентября.

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Развращал несовершеннолетнюю во дворе

Во дворе многоэтажки злоумышленник совершил непристойные действия на глазах у 14-летней девушки. Он склонял ее к половой связи. Несовершеннолетняя сбежала домой и сразу же рассказала обо всем матери.



В Одессе 40-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю / Фото Нацполиции

Сейчас следователи Одесского отдела полиции под руководством прокуратуры избирают ему меру пресечения. Скорее всего, это будет содержание под стражей.



Злоумышленника задержали сразу на месте / Фото Нацполиции

Что грозит злоумышленнику

Полицейские объявили мужчине подозрение за развращение девушки, не достигшей 16-летнего возраста.

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Сейчас злоумышленник находится во временном изоляторе.



Мужчине грозит до 5 лет заключения / Фото Нацполиции