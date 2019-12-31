Одессе на Новый год подарили еще одного кота: животное ест кильку в томате – фото скульптуры

В Одессе возле одного из рыбных ресторанов на улице Греческой появилась еще одна местная изюминка, а именно памятник коту. Установили его в рамках проекта "Одесские коты". На этот раз животное получило имя Васька, а изобразили его, как он ест из консервной банки кильку в томатном соусе.

Как рассказала в комментарии "Думской" автор проекта "Одесские коты" Татьяна Штыкало, это ее 13-й счастливый кот, а работала она над скульптурой более года.

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"Очень долго его переделывала, откладывала и снова переделывала. Но теперь очень удачно получилось – Вася стал своеобразным новогодним подарком городу", – подчеркнула мастерица.

В рамках проекта "Одесские коты" втсановили еще одну скульптуру

В самом же ресторане, возле которого установили скульптуру, сообщили, что прототипом Васьки стал кот, которого постоянно подкармливают на кухне заведения. Также здесь надеются, что скульптура достойно войдет в туристический маршрут и станет новой достопримечательностью города.

Самого кота выполнили из полиэфирной смолы с добавлением бронзового порошка. Также мастерица использовала настоящую ржавчину, но для того, чтобы консервированная рыбка получила своеобразный цвет.

Что известно о проекте "Одесские коты"?

В его рамках создали так называемый кошачий маршрут, который предлагает ознакомиться со всеми скульптурами котов, которые установлены в городе. Когда появилась первая такая скульптура, сказать трудно. Из тех, что известно, самое раннее – это 2003 год. Всего сейчас в городе насчитывается более 20 таких котиков. С информацией о них можно ознакомиться по этой ссылке.

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