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      Одессе на Новый год подарили еще одного кота: животное ест кильку в томате – фото скульптуры

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      В Одессе на Греции установили скульптуру кота Васьки: он ест из консервной банки кильку в томате / "Думская"

      В Одессе возле одного из рыбных ресторанов на улице Греческой появилась еще одна местная изюминка, а именно памятник коту. Установили его в рамках проекта "Одесские коты". На этот раз животное получило имя Васька, а изобразили его, как он ест из консервной банки кильку в томатном соусе.

      Как рассказала в комментарии "Думской" автор проекта "Одесские коты" Татьяна Штыкало, это ее 13-й счастливый кот, а работала она над скульптурой более года.

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      "Очень долго его переделывала, откладывала и снова переделывала. Но теперь очень удачно получилось – Вася стал своеобразным новогодним подарком городу", – подчеркнула мастерица.

      В рамках проекта "Одесские коты" втсановили еще одну скульптуру

      В самом же ресторане, возле которого установили скульптуру, сообщили, что прототипом Васьки стал кот, которого постоянно подкармливают на кухне заведения. Также здесь надеются, что скульптура достойно войдет в туристический маршрут и станет новой достопримечательностью города.

      Самого кота выполнили из полиэфирной смолы с добавлением бронзового порошка. Также мастерица использовала настоящую ржавчину, но для того, чтобы консервированная рыбка получила своеобразный цвет.

      Что известно о проекте "Одесские коты"?
      В его рамках создали так называемый кошачий маршрут, который предлагает ознакомиться со всеми скульптурами котов, которые установлены в городе. Когда появилась первая такая скульптура, сказать трудно. Из тех, что известно, самое раннее – это 2003 год. Всего сейчас в городе насчитывается более 20 таких котиков. С информацией о них можно ознакомиться по этой ссылке.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры
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