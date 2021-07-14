Женщина смертельно ранила своего 50-летнего мужа в живот. Рассказывают, что злоумышленница в то время была пьяной. Об инциденте сообщили 14 июля.
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Схватила кухонный нож и ударила
- Супруги праздновали день рождения женщины. И под действием алкоголя поссорились.
- В разгар конфликта злоумышленница взяла кухонный нож и ударила мужа в живот. Рана оказалась смертельной.
- Подозреваемая позвонила в больницу через 3 дня после преступления. Тогда пострадавший уже умер.
Сейчас продолжаются следственные действия / Фото Нацполиция Одесской области
Ранее судимая
Женщине сообщили о подозрении за избиение человека, повлекшее смерть. Статья предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал злоумышленнице меру пресечения – содержание под стражей.
Добавим, что она уже имеет судимость за причинение тяжких телесных повреждений. Поэтому наказание для нее будет жестким.
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