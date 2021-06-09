О задержании мужчины сообщили 9 июня. У злоумышленника дома нашли доказательства совершения преступлений.
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Объявление подозрения в развращении 14-летней: видео Нацполиции
Подробнее о растлении
- По данным следствия, парень посылал девушке фото и видео порнографического характера.
- Также он вел с ней цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы.
- Впоследствии парень выпросил и ее фото в обнаженном виде.
- После этого они встретились и совершили действия сексуального характера.
- Злоумышленника разоблачили сотрудники киберполиции.
- В ходе обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флешки и карты памяти.
- На всех этих устройствах были доказательства преступной деятельности.
Обыски в доме парня, которого подозревают в развращении / Фото Нацполиции и скриншоты 24 канала
Что грозит парню
Правоохранители сообщили молодому человеку о подозрении в совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Также его обвиняют в развращении несовершеннолетней. Если вину злоумышленника докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.