О задержании мужчины сообщили 9 июня. У злоумышленника дома нашли доказательства совершения преступлений.

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Объявление подозрения в развращении 14-летней: видео Нацполиции

Подробнее о растлении

По данным следствия, парень посылал девушке фото и видео порнографического характера.

Также он вел с ней цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы.

Впоследствии парень выпросил и ее фото в обнаженном виде.

После этого они встретились и совершили действия сексуального характера.

Злоумышленника разоблачили сотрудники киберполиции.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флешки и карты памяти.

На всех этих устройствах были доказательства преступной деятельности.

Обыски в доме парня, которого подозревают в развращении / Фото Нацполиции и скриншоты 24 канала

Что грозит парню

Правоохранители сообщили молодому человеку о подозрении в совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Также его обвиняют в развращении несовершеннолетней. Если вину злоумышленника докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Киеве открыли уголовное производство по развращению детей, которое совершал 14-летний юноша. Полиция получила заявление от родителей одного ребенка. Юный педофил во всем признался на камеру.