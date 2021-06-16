Одессит устроил стрельбу из-за ссоры с женой: фото

Инцидент произошел в самом центре Одессы – на Думской площади. К правоохранителям обратились дети, которые были там неподалеку.
Об этом сообщили в сети 16 июня. Впоследствии злоумышленника задержали.
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Снимал напряжение с пистолетом
- К охранникам муниципальной стражи подбежали несколько детей.
- Они рассказали, что возле памятника "Пушка" стреляют из пистолета.
- Муниципалы сразу вызвали полицию.
- Туда приехали правоохранители с автоматами.
- Они сразу задержали злоумышленника и изъяли пистолет.
- У него были признаки опьянения.
- То, что начал стрелять, злоумышленник объяснил желанием "выпустить пар".
- Мужчина оказался ранее судимым.
- Он отбыл наказание за грабеж.
- Имел ли задержанный разрешение на оружие – неизвестно.
- В результате происшествия никто не пострадал.
- Официально полиция пока никак не комментировала этот инцидент.
Пистолет, который изъяли у задержанного одессита / Фото телеграм-канала "7 канал"
Журналисты 24 канала пытались связаться с полицией Одесской области, чтобы получить больше информации. Однако там не поднимают трубку.Обратите внимание! В Ивано-Франковске ночью 12 июня в центре города прохожие увидели драку. Потом они услышали, как раздались выстрелы. На место сразу прибыли правоохранители.