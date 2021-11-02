Однако соседи злоумышленника вызвали полицию и он скрылся. Это произошло по адресу Люстдорфская дорога 54а.

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Кровь стекала по лестнице

К правоохранителям по этому поводу обратились примерно через 30 минут после полуночи. В телеграме "7 каналу" сообщили, что сначала соседи слышали крики. Женщина якобы ссорилась со своим сыном.

Впоследствии прозвучали удары и соседи позвонили в полицию. Когда патрульные приехали, обнаружили только тело. Злоумышленника встретили на выходе из подъезда, однако полицейские не сразу поняли, что это убийца.



Подъезд, где произошло преступление / Фото "7 канала"

Жильцы 1 подъезда дома сообщили, что убитую женщину таскали по всем этажам. Для чего злоумышленник это делал – неизвестно.

На фото с места видно, что у умершей было сильно окровавленное лицо. Также кровь была на нескольких ступеньках. Мы не добавляем это изображение по этическим соображениям.



Одессит, которого подозревают в убийстве матери / Фото телеграма "Ху***я Одесса"

Что грозит за такое преступление

Мужчину задержали примерно в 8 утра. Сообщат, что он просто решил вернуться домой, однако там ждали полицейские.

Пока официально преступление не комментировали. Однако вероятнее всего злоумышленника накажут по статье об умышленном убийстве, которая предусматривает от 7 до 15 лет заключения.

Похожее преступление недавно

26 октября полицейским Киевщины пришлось задержать 46-летнего жителя Ирпеня. Дело в том, что его подозревают в чрезмерно жестоком убийстве собственной матери.

Мужчина якобы лишил женщину жизни, потому что она отказала ему в деньгах. Когда потерпевшая умерла, изверг забрал у нее ценные вещи и спокойно ушел в свой дом.