Одессит украл скамейку и начал бросаться на полицию: чудом избежал ответственности

В Одессе 30 августа заметили мужчину, который похитил скамейку из заведения. Когда к нему пришли сотрудники "муниципальной стражи", подозреваемый без футболки начал вести себя агрессивно. Он бросался не только на них, но и на прохожих.

Такая же ситуация была с правоохранителями, которые впоследствии приехали. Злоумышленнику удалось избежать ответственности только из-за добра человека, у которого он похитил скамейку.

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Замотался полотенцем и отнес скамейку обратно

Когда злоумышленника пытались сфотографировать, он натянул на голову полотенце. Поэтому, как он выглядел – неизвестно. По прибытию полицейские смогли установить, что похищенная лавка принадлежит заведению "Два льва". Тогда пришла владелица ресторана, которая это подтвердила.

Однако она отказалась писать заявление. Поэтому с нарушителем лишь провели разъяснительную беседу. В ходе нее мужчина признал, что совершил ошибку. Поэтому он взял скамейку и отнес ее туда, где взял.

Другой нетипичный вор

14 июля сообщили, что киевский супермаркет "Коло" периодически грабит полуголый мужчина. Он приходит всегда навеселе и ворует алкоголь.

При этом злоумышленник даже не пытается скрыть свои преступные намерения. Он просто заходит, берет все, что нужно и выходит. Его лицо мешает установить то, что злоумышленник заходит в правильно одетой маске.