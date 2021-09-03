Одессит заснул во время ограбления квартиры: не хотел никуда идти

В Одессе 3 сентября 45-летняя женщина обнаружила в своей квартире грабителя. Он забрался туда, но не совершил преступление, потому что заснул на диване.

Когда пьяный мужчина проснулся, он не планировал оттуда уходить. Поэтому пришлось вызвать полицию.

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Начал ссориться с владелицей

Женщина пыталась узнать, как злоумышленник проник в помещение. Однако это не удалось, потому что он начал ссориться.

Когда приехали правоохранители, они задержали потенциального вора. Оказалось, что ему 35 лет.

Похожий случай раньше

В Черкасской области пьяный грабитель заснул на месте преступления. Его тоже обнаружила владелица квартиры.

Когда она зашла, злоумышленник лежал на кровати. Возле него была книга по саморазвитию. Мужчину обвинили в краже и покушении на преступление.