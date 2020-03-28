Одессит потратил 25 тысяч на "бесплатное" лечение коронавируса

В Одессе мужчина потратил 25 тысяч гривен на лечение от коронавируса. Сейчас он находится в инфекционной больнице. Это несмотря на то, что ранее в Минздраве обещали лечить больных коронавирусом бесплатно.

Два дня пребывания в медучреждении уже обошлись мужчине в 25 тысяч гривен, из них 17 тысяч стоит препарат "Биовен". Мужчина говорит, что деньги взяли даже за халаты для медиков, информирует "Радио Свобода".

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Шахин Асадов вернулся из Берлина в Киев 16 марта. Уже дома на следующий день у мужчины резко поднялась температура. Скорая помощь привезла его в инфекционную больницу. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому пациента отпустили домой.

В течение нескольких следующих дней самочувствие одессита не стало лучше, поэтому он приехал в больницу сам. 27 марта тест на COVID-19 уже был положительным.

Врачи выписали лекарства, которые стоят нереально больших денег. На самом деле я даже не знаю, чего ждать дальше,

– рассказал Шахин в фейсбуке.

Что известно о бесплатном лечении коронавируса

Напомним, предыдущий министр здравоохранения Зоряна Скалецкая обещала, что лечение больных коронавирусом в Украине будет бесплатным. Однако, как рассказала исполняющая обязанности директора Одесского областного департамента здравоохранения Оксана Рокунець-Сорочан, за некоторые лекарства пациентам приходится платить самим – если препараты отсутствуют в локальном протоколе.

Поскольку конкретных препаратов от коронавируса не существует, объясняет Рокунець-Сорочан, медики экспериментируют. В Минздраве утверждают, что лечение коронавирусной инфекции и пневмонии регламентируются приказом МЗ №603, поэтому про эксперименты идти речи не может.

Смотрите видео Шахина Асадова:

Сейчас в Одесской области – 6 случаев коронавируса. В целом в Украине 311 человек заболели COVID-19, 8 человек умерли 5 больных выздоровели.



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