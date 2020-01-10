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      Одессит стрелял по детям, чтобы прекратить шум: видео

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      Одессит стрелял по детям / informator.press

      В Одессе на улице Скворцова неадекватный мужчина стрелял по детям со второго этажа.

      На улице Скворцова в Одессе неадекватный 51-летний житель стрелял, чтобы прекратить шум соседских детей, сообщает полиция Одессы.

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      Мужчина кричал, что сейчас приедут свидетели и зафиксируют незаконные действия полиции. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают правоохранители.

      Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предыдущая его квалификация – хулигантство.

      Одессит стрелял по детям – видео:

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Одессы
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