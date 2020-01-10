Одессит стрелял по детям, чтобы прекратить шум: видео
В Одессе на улице Скворцова неадекватный мужчина стрелял по детям со второго этажа.
На улице Скворцова в Одессе неадекватный 51-летний житель стрелял, чтобы прекратить шум соседских детей, сообщает полиция Одессы.
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Мужчина кричал, что сейчас приедут свидетели и зафиксируют незаконные действия полиции. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают правоохранители.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предыдущая его квалификация – хулигантство.
Одессит стрелял по детям – видео:
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