Об этом журналистам сообщили анонимные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Жолио-Кюри 10 июня.

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В полицию обратилась мать девочки.

Подозреваемый является ее знакомым.

Она рассказала, что он совершил преступление в гараже.

Мол, снял нижнее белье с ребенка и изнасиловал.

Злоумышленника доставили в отделение полиции.

Мать написала заявление и дала вместе с ребенком показания.

Правоохранители официально пока никак не комментировали эту информацию. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одесской области, чтобы получить опровержение или подтверждение этой информации.

Обратите внимание! Жительница Одессы 14 мая обвинила соседа в развращении ее 3-летнего сына. Впоследствии это дело начали расследовать и оказалось, что у заявительницы неблагополучная семья. Поэтому социальные службы забрали 6 детей.