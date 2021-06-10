Об этом журналистам сообщили анонимные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Жолио-Кюри 10 июня.

К теме Слал порно и просил о взаимности: в Одессе задержали педофила – видео

Подробнее об инциденте

  • В полицию обратилась мать девочки.
  • Подозреваемый является ее знакомым.
  • Она рассказала, что он совершил преступление в гараже.
  • Мол, снял нижнее белье с ребенка и изнасиловал.
  • Злоумышленника доставили в отделение полиции.
  • Мать написала заявление и дала вместе с ребенком показания.

Правоохранители официально пока никак не комментировали эту информацию. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одесской области, чтобы получить опровержение или подтверждение этой информации.