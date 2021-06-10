Заманил в гараж 8-летнюю девочку: одессита подозревают в педофилии

10 июня 2021 , 14:34
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Источник:

Украинская служба информации

В поселке Котовского в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 8-летнего ребенка. Он вроде бы заманил девочку в гараж.

Об этом журналистам сообщили анонимные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Жолио-Кюри 10 июня.

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Подробнее об инциденте

  • В полицию обратилась мать девочки.
  • Подозреваемый является ее знакомым.
  • Она рассказала, что он совершил преступление в гараже.
  • Мол, снял нижнее белье с ребенка и изнасиловал.
  • Злоумышленника доставили в отделение полиции.
  • Мать написала заявление и дала вместе с ребенком показания.

Правоохранители официально пока никак не комментировали эту информацию. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одесской области, чтобы получить опровержение или подтверждение этой информации.

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Автор: Олександр Марчак