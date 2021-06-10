Заманил в гараж 8-летнюю девочку: одессита подозревают в педофилии

В поселке Котовского в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 8-летнего ребенка. Он вроде бы заманил девочку в гараж.
Об этом журналистам сообщили анонимные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Жолио-Кюри 10 июня.
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- В полицию обратилась мать девочки.
- Подозреваемый является ее знакомым.
- Она рассказала, что он совершил преступление в гараже.
- Мол, снял нижнее белье с ребенка и изнасиловал.
- Злоумышленника доставили в отделение полиции.
- Мать написала заявление и дала вместе с ребенком показания.
Правоохранители официально пока никак не комментировали эту информацию. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одесской области, чтобы получить опровержение или подтверждение этой информации.Обратите внимание! Жительница Одессы 14 мая обвинила соседа в развращении ее 3-летнего сына. Впоследствии это дело начали расследовать и оказалось, что у заявительницы неблагополучная семья. Поэтому социальные службы забрали 6 детей.