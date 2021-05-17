Работники Нацполиции задержали жителя Одессы. Его подозревают в умышленном убийстве владельца квартиры, где он временно арендовал комнату.

Злоумышленник нанес более 20 ножевых ранений. Пострадавший скончался от острой кровопотери.

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Что известно об инциденте

Мужчины 50 и 51 года устроили себе застолье.

Во время хмельного разговора возник конфликт из-за женщины.

Арендатор оказался расторопнее владельца квартиры и схватил нож.



Вещественные доказательства из места преступления / Фото Нацполиции

После совершенного убийства мужчина находился с трупом еще полтора суток.

За это время он похитил и пытался распродать имущество из квартиры погибшего.

Его задержали недалеко от места преступления, произошедшего на улице Богдана Хмельницкого.

Вещественные доказательства у фигуранта изъяли.



Следствие собирает доказательства / Фото Нацполиции

Какая ответственность за это преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве и сразу сообщили о подозрении.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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