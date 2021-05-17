Более 20 ножевых ранений: одессита подозревают в умышленном убийстве своего арендатора – фото
Работники Нацполиции задержали жителя Одессы. Его подозревают в умышленном убийстве владельца квартиры, где он временно арендовал комнату.
Источник:Полиция Одесской области
Злоумышленник нанес более 20 ножевых ранений. Пострадавший скончался от острой кровопотери.
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Что известно об инциденте
- Мужчины 50 и 51 года устроили себе застолье.
- Во время хмельного разговора возник конфликт из-за женщины.
- Арендатор оказался расторопнее владельца квартиры и схватил нож.
Вещественные доказательства из места преступления / Фото Нацполиции
- После совершенного убийства мужчина находился с трупом еще полтора суток.
- За это время он похитил и пытался распродать имущество из квартиры погибшего.
- Его задержали недалеко от места преступления, произошедшего на улице Богдана Хмельницкого.
- Вещественные доказательства у фигуранта изъяли.
Следствие собирает доказательства / Фото Нацполиции
Какая ответственность за это преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве и сразу сообщили о подозрении.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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