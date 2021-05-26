Он пришел в себя на Окружной дороге. Там парень остановил экипаж патрульных – они быстро задержали преступников.

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Что известно о вооруженном нападении

Инцидент произошел на улице Варненской. 3 мужчин на авто Mercedes похитили парня. Они угрожали ему ножом, требуя доступы и пароли к смартфону и банковским картам. Когда молодой человек предоставил им нужную информацию – они его избили почти до потери сознания.

Когда очнулся, неподалеку проезжал экипаж патрульных. Они догнали Mercedes по горячим следам. В авто они нашли все вещественные доказательства, о которых рассказал потерпевший.

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Обыск одного из напавших / Фото Нацполиция

Что известно о напавших

  • Нападавшими оказались 2 одесситов 27-ми и 28-ми лет и 31-летний иностранец.
  • Их задержали и объявили о подозрении.
  • Правоохранители открыли уголовное дело по двум статьям: разбой и незаконное лишение свободы человека.
  • Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.