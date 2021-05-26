Одессита украли, обокрали и выбросили на объездной: копы поймали преступников по горячим следам

Инцидент произошел днем 26 мая на остановке общественного транспорта. Мужчины заговорили с 22-летним одесситом, а затем затолкали в машину и повезли в неизвестном направлении.

Он пришел в себя на Окружной дороге. Там парень остановил экипаж патрульных – они быстро задержали преступников.

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Что известно о вооруженном нападении

Инцидент произошел на улице Варненской. 3 мужчин на авто Mercedes похитили парня. Они угрожали ему ножом, требуя доступы и пароли к смартфону и банковским картам. Когда молодой человек предоставил им нужную информацию – они его избили почти до потери сознания.

Когда очнулся, неподалеку проезжал экипаж патрульных. Они догнали Mercedes по горячим следам. В авто они нашли все вещественные доказательства, о которых рассказал потерпевший.



Обыск одного из напавших / Фото Нацполиция

Что известно о напавших