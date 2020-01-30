Одесситка переправляла украинок для эксплуатации в бордели Кипра

30-летняя жительница Одессы в течение двух месяцев вербовала и отправляла женщин на Кипр. Ее задержали в аэропорту во время очередной "операции".

У одесситки изъяли паспорт потерпевшей, проездные документы, мобильный телефон, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности, сообщает полиция Одесской области.

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В течение 2 месяцев злоумышленница вербовала и отправляла за границу для сексуальной эксплуатации в борделях Кипра молодых женщин. Она искала девушек, которые находятся в тяжелом материальном положении. Женщинам обещали от 1,5 до 3 тысяч долларов, половину из которых они должны были отдавать владельцам борделя.

Злоумышленница оплачивала расходы на загранпаспорта и перелет, по условию возмещения с первой "зарплаты".

Задержанной сообщили о подозрении по статье "торговля людьми". Теперь женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Задержание одесситки – смотрите видео: