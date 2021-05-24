Это случилось вскоре после полуночи 22 мая. Об инциденте рассказали нацгвардейцы, которые задержали злоумышленника.

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Больше об этом нападении

  • Женщина вышла из автомобиля и хотела его закрыть.
  • В этот момент на нее набросился неизвестный и повалил на землю.
  • Пытаясь раздеть потерпевшую, он нанес ей несколько ударов в голову.
  • Житель дома рядом услышал крики своей жены и пошел на помощь.
  • Когда нападавший начал убегать, мужчина бросился вдогонку.
  • В этот момент их заметили гвардейцы, патрулировавшие ночной город.
  • Сначала они обратили внимание на девушку, которая лежала на земле и звала на помощь.
  • А впоследствии уже заметили и 2 мужчин, которые бежали.
  • Когда гвардейцы догнали "бегунов", то выяснили, что происходит и задержали подозреваемого.
  • Он вел себя агрессивно и пытался убежать.
  • Однако впоследствии его передали работникам полиции.

 