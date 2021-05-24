Это случилось вскоре после полуночи 22 мая. Об инциденте рассказали нацгвардейцы, которые задержали злоумышленника.
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- Женщина вышла из автомобиля и хотела его закрыть.
- В этот момент на нее набросился неизвестный и повалил на землю.
- Пытаясь раздеть потерпевшую, он нанес ей несколько ударов в голову.
- Житель дома рядом услышал крики своей жены и пошел на помощь.
- Когда нападавший начал убегать, мужчина бросился вдогонку.
- В этот момент их заметили гвардейцы, патрулировавшие ночной город.
- Сначала они обратили внимание на девушку, которая лежала на земле и звала на помощь.
- А впоследствии уже заметили и 2 мужчин, которые бежали.
- Когда гвардейцы догнали "бегунов", то выяснили, что происходит и задержали подозреваемого.
- Он вел себя агрессивно и пытался убежать.
- Однако впоследствии его передали работникам полиции.