Бил по голове и лез под юбку: в Одессе женщина чудом спаслась от насильника

24 мая 2021 , 12:23
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Военная часть 3012 Нацгвардии

Жительница Одессы рядом с домом едва не стала жертвой изнасилования. Нападавший бросил ее на землю, бил по голове, лез под юбку и пытался раздеть. К счастью, крик потерпевшей услышал ее муж, а затем и служащие Нацгвардии.

Это случилось вскоре после полуночи 22 мая. Об инциденте рассказали нацгвардейцы, которые задержали злоумышленника.

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Больше об этом нападении

  • Женщина вышла из автомобиля и хотела его закрыть.
  • В этот момент на нее набросился неизвестный и повалил на землю.
  • Пытаясь раздеть потерпевшую, он нанес ей несколько ударов в голову.
  • Житель дома рядом услышал крики своей жены и пошел на помощь.
  • Когда нападавший начал убегать, мужчина бросился вдогонку.
  • В этот момент их заметили гвардейцы, патрулировавшие ночной город.
  • Сначала они обратили внимание на девушку, которая лежала на земле и звала на помощь.
  • А впоследствии уже заметили и 2 мужчин, которые бежали.
  • Когда гвардейцы догнали "бегунов", то выяснили, что происходит и задержали подозреваемого.
  • Он вел себя агрессивно и пытался убежать.
  • Однако впоследствии его передали работникам полиции.
Обратите внимание! В Одесской области мужчина и женщина совершали сексуальное насилие над дошкольниками. Они систематически это делали под видом уроков логопеда. Предполагаемых насильников-супругов 21 мая разоблачили правоохранители.

 

Автор: Олександр Марчак