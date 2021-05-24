Бил по голове и лез под юбку: в Одессе женщина чудом спаслась от насильника

12:23

Жительница Одессы рядом с домом едва не стала жертвой изнасилования. Нападавший бросил ее на землю, бил по голове, лез под юбку и пытался раздеть. К счастью, крик потерпевшей услышал ее муж, а затем и служащие Нацгвардии.