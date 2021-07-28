Об этом сообщили в обед 28 июля. Инцидент произошел в транспорте, который курсировал по 214 маршруту.

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Не снимал рюкзак

Сообщается, что мужчина зашел в маршрутку и не снимал свой рюкзак.

Поскольку сумка мешала пройти другим пассажирам, ему сделали замечание.

Однако оказалось, что владелец конфликта не готов идти на компромисс.

Он в ответ лишь послал "на 3 буквы".

Что делали другие пассажиры

Такая реакция не понравилась пассажиру, который сделал замечание, так началась драка. На видео видно, что мужчин пытались разнять.

Однако большинство людей только что-то выкрикивали. Также были и те, кто просто отходил от эпицентра события.

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Обратите внимание! В Одессе 27 июля в трамвае подрались дедушки. Это случилось из-за того, что они не могли поделить место для людей с инвалидностью. Их пришлось разнимать другому пассажиру.