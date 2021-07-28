Одесситы подрались в маршрутке: что спровоцировало конфликт – видео
28 июля 2021 , 13:20Читати новину українською
Источник:телграм-канал "Ху***ая Одесса"
В одесской маршрутке началась драка двух мужчин. Это произошло потому, что мужчине сделали замечание за его рюкзак.
Об этом сообщили в обед 28 июля. Инцидент произошел в транспорте, который курсировал по 214 маршруту.
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Не снимал рюкзак
- Сообщается, что мужчина зашел в маршрутку и не снимал свой рюкзак.
- Поскольку сумка мешала пройти другим пассажирам, ему сделали замечание.
- Однако оказалось, что владелец конфликта не готов идти на компромисс.
- Он в ответ лишь послал "на 3 буквы".
Что делали другие пассажиры
Такая реакция не понравилась пассажиру, который сделал замечание, так началась драка. На видео видно, что мужчин пытались разнять.
Однако большинство людей только что-то выкрикивали. Также были и те, кто просто отходил от эпицентра события.
Драка в одесской маршрутке 214: смотрите видео телеграма "Ху***ая Одесса"