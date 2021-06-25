Одесситы создали 300 порносайтов: вероятно, публиковали фото детей

В Одесской области полиция задержала 5 подозреваемых в создании порнографических сайтов. Во время обысков нашли доказательства 3 сотен таких ресурсов. На некоторых из них были материалы с детьми.

Об этом сообщили 25 июня. Обыски проводили в помещениях фигурантов.

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Обыски у основателей порносайтов: видео Нацполиции

Какие доказательства нашли

Правоохранители изъяли более 100 единиц компьютерной и мобильной техники, жестких дисков и флешек.

Кроме этого, нашли деньги и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

На их компьютерах обнаружили открытые панели управления запрещенными ресурсами.

Также мужчин подозревают в рекламировании вебресурсов теневой и мошеннической тематики.

В частности, они рекламировали онлайн-казино.

Полицейские обыскали предполагаемых основателей порносайтов / Фото Нацполиции

Что им грозит

Полицейские задержали 3 жителей Черноморска и 2 одесситов в возрасте от 39 до 45 лет. Сейчас дело расследуют, как распространение порнографии.

Однако, если экспертиза подтвердит, что материалы содержали изображения детей, статью могут изменить. За содеянное мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.