Об окончании досудебного расследования сообщили 12 июля. Всего по делу 5 подозреваемых.

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Изъятые у злоумышленников вещественные доказательства / Фото ГБР

Забегали и шантажировали

Следователи ГБР установили, что группировку собрал 27-летний одессит. Он привлек к группировке 3 товарищей и сотрудника полиции из Киева.

По данным правоохранителей, злоумышленники через соцсети для гомосексуалов заманивали мужчин в арендованные помещения. Там снимали их "развлечения" скрытой камерой с участником группировки.

Потом в комнату забегали члены группы, называвшие себя полицейскими. Они, по мнению ГБР, обвиняли потерпевших в развращении несовершеннолетнего. Потом у них начинали вымогать деньги для избежания от ответственности.

По такой схеме в течение периода с января по февраль 2021 года группировка обманула 3 человек на сумму 75 тысяч гривен.

Во время обысков у членов группировки обнаружили и изъяли наркотические вещества. Также нашли и взрывчатое вещество.

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Что грозит задержанным

Членам организованной преступной группы объявили подозрение в незаконном лишении свободы, вымогательстве, незаконном обращении с оружием, хранении наркотических веществ, а также в присвоении властных полномочий. Если их вину докажут, мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.