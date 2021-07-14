Одесситы вымогали деньги у геев: подозревают полицейского – фото
Источник:ГБР
В Одессе направили в суд дело о вымогательстве денег у гомосексуалов. Следователи установили, что несколько злоумышленников во время этих преступлений представлялись правоохранителями. К схеме, вероятно, привлекли и настоящего полицейского из Киева.
Об окончании досудебного расследования сообщили 12 июля. Всего по делу 5 подозреваемых.
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Изъятые у злоумышленников вещественные доказательства / Фото ГБР
Забегали и шантажировали
Следователи ГБР установили, что группировку собрал 27-летний одессит. Он привлек к группировке 3 товарищей и сотрудника полиции из Киева.
По данным правоохранителей, злоумышленники через соцсети для гомосексуалов заманивали мужчин в арендованные помещения. Там снимали их "развлечения" скрытой камерой с участником группировки.
Потом в комнату забегали члены группы, называвшие себя полицейскими. Они, по мнению ГБР, обвиняли потерпевших в развращении несовершеннолетнего. Потом у них начинали вымогать деньги для избежания от ответственности.
По такой схеме в течение периода с января по февраль 2021 года группировка обманула 3 человек на сумму 75 тысяч гривен.
Во время обысков у членов группировки обнаружили и изъяли наркотические вещества. Также нашли и взрывчатое вещество.
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Что грозит задержанным
Членам организованной преступной группы объявили подозрение в незаконном лишении свободы, вымогательстве, незаконном обращении с оружием, хранении наркотических веществ, а также в присвоении властных полномочий. Если их вину докажут, мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.
Обыски у людей, которые требовали деньги у геев / Фото ГБР