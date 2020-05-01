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      Одесситы отдыхают на пляжах несмотря на карантинные ограничения: фото

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      Жители Одессы нарушают карантинные ограничения
      Жители Одессы нарушают карантинные ограничения / odessa.online

      В Одессе жители не боятся штрафов и смертоносного недуга. Люди, несмотря на призывы властей оставаться дома и угрозы административной ответственностью массово пошли на пляжи.

      Как сообщило местное издание Оdessa online, люди вышли на пляжи, как только улучшилась погода и пригрело солнце.

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      На фото видно, что люди занимаются разными делами на пляже: бегают, занимаются спортом, читают книги, загорают или просто отдыхают. Кое-где видно, как люди всей семьей пришли и даже купаются в море.

      Одесситы вышли на пляже несмотря на карантин/ Фото Оdessa online

      Правоохранители дежурят в большинстве возле парков и скверов. На входе останавливают машины и заставляют прохожих возвращаться домой. Пропускают только тех, кто через парк направляется на работу.

      Справка. За нарушение правил и норм карантина предусмотрен штраф в размере 17 – 51 тысячи гривен. Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – человека могут арестовать на 6 месяцев. В худшем случае – лишить свободы на 3 года. Если нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушителя могут посадить в тюрьму от 5 до 8 лет.

      штрафи карантин
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Штрафы Карантин в Украине 2020 Новости Одессы
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