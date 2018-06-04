Одесситы перекрыли опасную дорогу
Одесситы заблокировали дорогу, где накануне погибла трехлетняя девочка. На нерегулируемом пешеходном переходе установлен лишь предупредительный светофор, который мигает желтым светом.
Об этом сообщила корреспондент 24 Канала.
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Почти 6 часов длится перекрытие тираспольского шоссе. Люди требуют установить светофор и нанести новую разметку. 2 июня здесь произошла авария, в результате которой погиб ребенок и беременная женщина. И это далеко не первая трагедия.
На место пикета прибыли местные депутаты, которые пояснили, что установка светофора – дело Нацполиции, но они пообещали подать соответствующее ходатайство. Люди дальше продолжают свой протест и расходиться не собираются.