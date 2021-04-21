В Одессе на сессии областного совета депутат от "Партии Шария" Яна Фрейман предложила увековечить на мемориале Небесной Сотни память "Беркута". Из-за этого ее внесли в базу "Миротворца".

Инцидент произошел еще 16 апреля во время сессии Одесского областного совета. Там Фрейман и выступила со скандальным предложением.

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Что предлагала депутат от "Партии Шария"

Яна Фрейман предложила увековечить память бойцов спецподразделения МВД "Беркут" на мемориале жертв Небесной Сотни.

Беркутовцы – это такие же люди, у которых есть семьи,

– заявила депутат.

Тогда вопрос вынесли на голосование, но решение не приняли. Однако честь "Беркута" поддержали 33 члена собрания, включая всех депутатов "Партии Шария". Еще 7 депутатов облсовета выступили против, 5 – воздержались, 39 – не голосовали.

К слову, до 2019 года Яна Фрейман была известна под другой фамилией – Туренко. Она работала журналисткой на нескольких одесских телеканалах.

Теперь Фрейман в базе "Миротворца"

Из-за своего предложения депутат загремела в базу "Миротворца".

Действия Фрейман там назвали провокацией, манипулированием общественно значимой информацией и участием в антиукраинских пропагандистских акциях.



Депутат от "Партии Шария" пополнила ряды "Миротворца"

Следует помнить! 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве произошло кровавое противостояние между Беркутом и участниками Революции Достоинства. В течение нескольких часов в результате обстрелов силовиков погибли более 60 человек. Впоследствии их назвали Небесной Сотней.