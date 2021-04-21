Хотела памятник "Беркуту": одесский депутат из "Партии Шария" попала в "Миротворец"
В Одессе на сессии областного совета депутат от "Партии Шария" Яна Фрейман предложила увековечить на мемориале Небесной Сотни память "Беркута". Из-за этого ее внесли в базу "Миротворца".
Источник:Сайт "Миротворца"
Инцидент произошел еще 16 апреля во время сессии Одесского областного совета. Там Фрейман и выступила со скандальным предложением.
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Что предлагала депутат от "Партии Шария"
Яна Фрейман предложила увековечить память бойцов спецподразделения МВД "Беркут" на мемориале жертв Небесной Сотни.
Беркутовцы – это такие же люди, у которых есть семьи,
– заявила депутат.
Тогда вопрос вынесли на голосование, но решение не приняли. Однако честь "Беркута" поддержали 33 члена собрания, включая всех депутатов "Партии Шария". Еще 7 депутатов облсовета выступили против, 5 – воздержались, 39 – не голосовали.
К слову, до 2019 года Яна Фрейман была известна под другой фамилией – Туренко. Она работала журналисткой на нескольких одесских телеканалах.
Теперь Фрейман в базе "Миротворца"
Из-за своего предложения депутат загремела в базу "Миротворца".
Действия Фрейман там назвали провокацией, манипулированием общественно значимой информацией и участием в антиукраинских пропагандистских акциях.
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