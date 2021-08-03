Рекорд Украины: мэрия Одессы сдала в аренду туалет за 300 тысяч гривен в месяц

Одесский городской совет сдал в аренду общественный туалет за 300 тысяч и 1 гривну в месяц. Он расположен в селе Грибовка вблизи аэропорта Одессы. Сначала мэрия выставила на аукцион туалет с ценой 668 гривен в месяц. Но потом стоимость выросла в 450 раз.

Впервые в Украине туалет с душем арендовали за такую ​​сумму. Договор заключат на 20 лет. Получается, что каждый день арендатор должен платить 12 тысяч гривен.

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Хотели не туалет

300 тысяч и одну гривну будет платить гражданка Кристина Радченко. С учетом НДС сумма составит примерно 360 тысяч гривен. Она опередила другого претендента ООО "ЭВТ ПЛЮС" одессита Евгения Третьякова ровно на 1 гривну. При этом минимальное предложение составляло 2790 гривен.

Будущие арендаторы, очевидно, думали не о туалете с душем. Известно, что он находится на территории базы отдыха одесского аэропорта. Сейчас базу сдают в аренду по частям. Для того, чтобы выкупить ее без конкурса, стоит просто восстановить некоторые здания на этой территории.

Впоследствии предстоит еще один аукцион, где продадут право аренды домиков сроком на 25 лет.



В Одессе мэрия сдала в аренду туалет за 300 001 гривну / Фото "Думская"

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Незапланированная цена

Журналисты предполагают, что туалет и домики хотели сдать в аренду по минимальной цене. Но, вероятно, вмешался кто-то третий, что хотел усложнить выкуп.

Туалет с душем может приносить владельцу базы отдыха почти 4 миллиона гривен ежегодно. Однако 300 тысяч – это слишком высокая цена за аренду общественных туалетов. Ведь за такую ​​цену можно арендовать элитную недвижимость в центре Киева.



Вероятно, хотели таким образом выкупить отдыха базу / Фото "Думская"