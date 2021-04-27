Одесская область вышла из красной зоны 25 апреля, но может вскоре туда вернуться. Показатели заболеваемости в регионе начали резко расти. По некоторым параметрам Одесская область уже пересекла границу красной зоны или приближается к ним.

Эти выводы основаны на статистике распространения COVID-19, которую опубликовали 27 апреля. Данные Минздрава свидетельствуют о том, что регион находится на уровне 82,1% от уровня эпидпорога.

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Насколько увеличилось количество пациентов

Наиболее угрожающей является статистика госпитализаций.

Барьер красной зоны – менее 60 госпитализаций на 100 тысяч населения.

За сутки 25 апреля средний показатель госпитализаций Одесской области – 56,7 на 100 тысяч.

А уже за 26 апреля в Одесской области госпитализировали 69,1 человека на 100 тысяч населения.

Скорость распространения коронавируса в регионе

По коэффициенту выявления случаев инфицирования Одесская область стоит на грани – 19,9%. То есть почти пересекая порог красной зоны – 20%. Если за сутки 27 апреля обнаружат больше заражений, то ситуацию можно будет назвать критической.

Что происходит в больницах

Ситуация с загруженностью коек с доступом к кислороду также неутешительна. По состоянию на 26 апреля 63,4% из них были заняты. Пределом для перевода в красную зону является 65% занятых коек с кислородом.

Обратите внимание! Одесская область вышла из красной зоны 25 апреля. Там отменили часть ограничений, а школьники Одессы начали возвращаться за парты. Решение об этом приняла областная комиссия чрезвычайных ситуаций за день до этого.



Ограничения в разных зонах карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала