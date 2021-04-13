Похитили и пытали 2 месяца: полиция спасла иностранцев в Одессе
В Одесской области полицейские 13 апреля провели спецоперацию. Они освободили двух иностранцев, которых похитили, пытали и держали в заложниках несколько месяцев.
Источник:Нацполиция Одесской области
Жертвами преступников стали 55-летний гражданин Греции и его 27-летний племянник. Злоумышленники хотели завладеть недвижимым имуществом и крупной денежной суммой.
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Что известно об инциденте
Преступники похитили иностранцев в феврале 2021 года, чтобы завладеть их состоянием и недвижимостью.
Преступников задержали во время спецоперации / Фото Национальной полиции
Они держали их в заложниках, пытали, угрожали убийством, оказывали психологическое и физическое давление.
Злоумышленники пытали заложников / Фото Нацполиции
Злоумышленникам удалось завладеть 600 тысячами евро и 6 квартирами в элитных районах Одессы.
Злоумышленники получили 600 тысяч евро / Фото Нацполиции
Во время спецоперации силовики из трех подразделений освободили заложников и задержали двух подозреваемых.
У преступников изъяли вещественные доказательства / Фото Национальной полиции
Правоохранители продолжают поиск и установление всех причастных к этому правонарушению, проводят обыски.
Как проходило задержание: видео
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