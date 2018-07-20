Одесская область вошла в тройку лидеров по развитию региональной экономики в 2017 году

Лучшие темпы роста экономики в 2017 году показали Хмельницкая область, Киев и Одесская область.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации со ссылкой на данные Госкомстата.

Так, индекс валового регионального продукта Одесской области составил 106,6%, что на 4% выше средних показателей по Украине, впереди только Хмельницкая область – 109% и Киев – 107,4%.

В ОГА успехи объясняют развитием региона сразу в нескольких областях: строительство, промышленность, внешняя и внутренняя торговля.

"У нас почти на 20% вырос экспорт, на 14% – розничная торговля. За один год объемы строительства выросли вполовину. Все это позволило нам подняться в общем рейтинге на семь позиций по сравнению с 2016 годом", – заявил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Отметим, что такие же показатели Одесская область демонстрировала только в 2004 и 2008 годах.