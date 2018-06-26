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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Одесская областная больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем Министерство здравоохранения

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Лекарства
Лекарства / 5.ua

Одесской областной клинической больнице удалось на треть уменьшить стоимость закупки лекарств немецкого производителя препаратов для диализа.

Об этом говорится в расследовании издания "Наши деньги" со ссылкой на систему "Прозорро".

Один из дистрибьюторов немецкого производителя расходных материалов для диализа Fresenius, ООО "Ренарт", в результате аукциона "Одесской областной клинической больницы" по закупке расходников для перитонеального диализа сбросил свою ценовую заявку до отметки, в полтора раза ниже собственных цен на те же материалы для пациентов других областей.

Тендер проводился 6 апреля на 43,03 млн грн.

Участие в аукционе приняли две компании – ООО "Диавита" ("Baxter", США) и ООО "Ренарт" ("Fresenius", Германия). В ходе "Ренарт" упал в цене с 42,96 млн грн до 31,01 млн грн (28%).

Таким образом, за некоторыми препаратами, Одесская больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем больницы в других областях Украины.

Одесская областная клиническая больница проводила закупку в формате "европейских торгов", который предусматривает открытие ценовых заявок участников только после прохождения ими этапа переквалификации (проверки всех конкурсных документов, кроме ценового предложения, на соответствие требованиям тендерной документации) и аукциона.

Инициатором внедрения этой системы государственных закупок стала Одесская областная администрация. Как пояснил ее председатель Максим Степанов, процедура европейских торгов позволяет экономить значительные бюджетные средства и признана во всех развитых странах.

Как сообщалось ранее, Минздрав заказывает поставки расходных материалов для диализа кое-где с переплатой до 22% даже в сравнении с ценами от украинских дистрибьюторов, которые закупают товары через "прокладки".

Теги: Министерство здравоохранения Украины Медицина Деньги Лекарства
Источник: 24 Канал
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