Одесская школьница из-за издевательств одноклассников впала в кому

Несмотря на то, что в Украине начал действовать закон о буллинге, который предусматривает наказание, подростков это не останавливает. В Одессе школьницу травлей довели до того, что она впала в состояние комы.

Мама Одесской пятиклассницы написала заявление в полицию после буллинга над ее дочерью. По словам родных, из-за издевательств ребенок потерял сознание в школе.

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Родственники потерпевшей девочки говорят, что после издевательств сверстников ребенок попал в больницу и восемь часов была в коме, однако сейчас ее состояние стабильное.

Мальчик на физкультуре ее несколько раз ударил по голове мячом. Ребенок прибежал в истерике в класс, где еще на него надавил классный руководитель, что он должен 1700 гривен за то, что опаздывает в школу. Девочка совсем вошла в транс и потеряла сознание в классе,

– рассказала тетя потерпевшей школьницы.

Родители одноклассников Софии не верят в то, что их дети могли издеваться над девочкой. Зато директор школы подтверждает, что класс действительно не простой. Там установили камеру наблюдения, чтобы иметь возможность наблюдать за порядком. Однако над Софией никто не издевался.

Там дети сложные, хотя они достаточно дружные. Если они и хулиганят, то это делается не со злого умысла, а из озорства,

– директор школы Елена Гусейнова.

Сейчас в школе работает специальная комиссия, которая должна установить, был ли это действительно факт буллинга.

Что такое буллинг?Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг". Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" булера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное. Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованиям, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.