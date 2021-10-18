В одесские поликлиники образовались огромные очереди: видео толпы

Возле Центра первичной медико-санитарной помощи № 16 толпа людей. У входа скопились не менее 30 человек. В сети поговаривают, что люди пришли, чтобы получить сертификат по вакцинации.

18 октября в Одесской области ввели красную зону. С самого утра люди массово начали идти в больницы и образовали толпу.

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Толкаются у входа

Утром многие одесситы жалуются на огромные очереди в поликлиниках. Люди ждут на улице и их по одному запускают в здание. Однако многие местные создают толкучку в дверях у входа.

На видео видно, что очереди действительно большие. Людей возле поликлиники минимум 30. Поговаривают, что все они стоят за сертификатами о вакцинации. Ведь после ввода красной зоны работодатели требуют документ, чтобы допустить работников к работе.

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В сети отметили, что люди совсем не придерживаются карантинных норм. Многие одесситы не соблюдают дистанцию и стоят без масок.

Одесситы массово идут в больницы: видео

Переполненные больницы

Мэр Одессы Труханов рассказал, что в больницах готовят отделения для ковидных пациентов. Сейчас решили выделить новых 20 мест.

Однако Труханов добавляет, что вопрос об обустройстве больниц остается открытым. Городские власти надеются на помощь со стороны государственной власти.