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      Одесские активисты будут блокировать российские фуры, пока не освободят всех украинских военных

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      Одесские активисты на 22 километре трассы Одесса – Киев устроили флешмоб "Российские фуры в обмен на украинских моряков". Они решили останавливать и блокировать грузовики на российских номерах, до тех пор, пока не будут освобождены все захваченные украинские военные.

      На трассе неподалеку от Одессы активисты остановили грузовик с российскими номерами. Дальнобойщики возмущаются происходящим.

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      Водитель из России говорит, что в ситуации с моряками не виноват, и ему неизвестно, что происходило в Керчи.

      Мое мнение, конечно, отрицательное. Я не знаю ничего, что происходит у вас в стране и какое отношение имеет к этому Россия. У вас по телевизору показывают одно, а у нас – совсем другое,
      – сказал водитель-дальнобойщик из России Александр.

      За прошедшие сутки одесские активисты остановили уже более десяти грузовиков с российскими номерами. Организаторы протеста посменно дежурят на трассе и призывают сделать этот флеш-моб всеукраинским.

      Одесские активисты останавливают грузовики с российскими номерами

      Полиция наблюдает за общественными блокировками, однако не вмешивается. Активисты признают, что этот флешмоб – проявление возмущения. Они хотят, чтобы пленных моряков освободили и вернули в Украину.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна

      27 ноября в оккупированном Симферополе 15 украинским пленным избрали меру пресечения – до двух месяцев ареста. Другие украинские моряки ожидают решения "суда".

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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